"The Walking Dead" : "Seul dans un trou et nu", Norman Reedus a détesté le tournage de la saison 7

"La série n'est pas la même quand nous ne tournons pas tous ensemble, et cette première partie de saison était vraiment difficile pour nous. Nous étions tous séparés, et tout le monde manquait à tout le monde. Nous n'avions plus ce sentiment que nous ressentions depuis le tout début de cette aventure. Je sais que la série évolue, mais... Qu'est ce que c'était dur", ajoute-t-il.





Mais la torture est terminée : après s'être échappé - un peu trop facilement - de sa prison dans l'épisode "Hearts Still Beating', diffusé le 11 décembre dernier, Daryl a retrouvé les siens avec des retrouvailles poignantes à La Colline. "J'étais vraiment excité de les retrouver, et tout le monde l'était", a-t-il assuré. La deuxième partie de saison débarque le 12 février prochain, et nos survivants sont enfin prêts à prendre les armes sous l'impulsion d'un Rick qui a retrouvé sa fougue.