"The Walking Dead" : retour sur une première partie de saison 7 ratée

The Walking Dead nous propose-t-elle la pire période de son histoire ? Doit-on arrêter de prétendre qu'elle est une bonne série ? La question se pose, après la diffusion des huit premiers épisodes de la saison 7. Si la série a souvent été critiquée depuis ses débuts, elle nous a toujours offert de très bons épisodes (je pense notamment à The Grove, l'épisode 14 de la saison 4 ou No Sanctuary, le premier de la saison 5). Aujourd'hui, on ne peut plus dire que c'est cas, et cette septième saison pose problème, au delà de la polémique du season premiere.





Pire, c'est un véritable encéphalogramme plat depuis les morts aussi sanglantes que déchirantes de Glenn et Abraham. Les moments d'ennui sont nombreux depuis les débuts de la série, mais ont toujours été contre-balancés par des questionnements intéressants, et de bonnes scènes d'action. Ce début de saison 7 n'a été qu'une lente introduction de Negan (incarné par Jeffrey Dean Morgan), oubliant au passage qu'il existe d'autres personnages dans la série. Carol et Maggie sont, par exemple, inexistantes.