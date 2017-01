"The Walking Dead" saison 7 : "Rick Grimes est de retour", annonce l'acteur Andrew Lincoln

Rick Grimes a passé toute la première partie de saison 7 de The Walking Dead les yeux baissés, à se morfondre, abandonnant tout espoir. Selon Andrew Lincoln, son interprète, les choses vont considérablement changer lors des nouveaux épisodes diffusés à partir du 12 février prochain. Dans les dernières secondes de "Hearts Still Beating", l'ancien shérif retrouvait la flamme avec le retour de Daryl et après ses retrouvailles avec Maggie.





"Ce sera probablement l’opposé de ce que vous avez pu voir jusque-là", a-t-il assuré. "Surtout du point de vue de Rick. Vous allez revoir un homme en action aidé par ses plus proches alliés. On peut dire qu'il y aura beaucoup plus de légèreté chez ce monsieur Grimes que ce vous avez pu voir jusqu’à maintenant. Il y une sorte de libération chez lui, un sentiment d’avoir tout perdu mais aussi l’excitation du combat. Il est de retour. Tout son groupe est de retour."