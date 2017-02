"The Walking Dead" : un t-shirt jugé raciste retiré de la vente en Angleterre

L'arrivée de Negan à la toute fin de la saison 6 n'a pas fait que du bien à The Walking Dead. Si l'interprétation du personnage par Jeffrey Dean Morgan n'est pas à remettre en cause, la violence qui le suit pose problème. Les nouveaux épisodes diffusés à l'automne dernier ont été vivement critiqués et les fans ont commencé à déserter la série épisode après épisode.





Aujourd'hui, le show doit faire face à une nouvelle polémique touchant ses objets dérivés. Un couple a fait retirer de la vente un t-shirt qu'ils ont trouvé raciste lors de leurs emplettes au Pirmark de Sheffield en Angleterre. Sur le vêtement, on peut y lire "Eeeny meenie miny moe", la célèbre comptine utilisée par Negan quelques secondes avant qu'il n'éclate la cervelle d'Abraham et Glenn devant les survivants horrifiés. Les mots, équivalents à notre "Am stram gram", sont accompagnés de Lucille, la batte de baseball ensanglantée et recouverte de fils barbelés, sans qu'il n'y ait aucune mention de la série sur le tissu.





Si la suite de la petite comptine n'est en rien offensante :"Catch a tiger by his toe" ("Attraper un tigre par son orteil"), il existe une variante raciste dans laquelle le mot "tiger" par "ni**er".