"This is us" : pourquoi la nouvelle série de Canal + fait-elle déjà craquer tout le monde ?

Lancée le 20 septembre dernier sur la chaîne NBC et présentée au départ comme l'histoire d'une famille dont quatre des membres sont nés le même jour, This is us est en réalité une saga familiale qui s'étale sur trois générations, des années 1970 à nos jours. On y suit l'histoire de Jack et de sa femme Rebecca qui s'apprête à donner naissance à des triplés. Mais le jour de l'accouchement, la jeune maman perd un de ses petits. Contre toute attente, Jack décide d'adopter un petit garçon abandonné, né le même jour que ses jumeaux Kate et Kevin. Abordant des thèmes casse-gueule (adoption, perte d'un enfant, racisme, obésité, maladie…), This is us parvient à nous toucher sans jamais en faire des caisses. Un tour de force.