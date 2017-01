"Toi aussi ta fille assiste aux tournages" : quand Yann Moix fait une gaffe sur le sexe du bébé de Léa Salamé

Ces dernières semaines, Yann Moix aura beaucoup fait parler de lui. Entre cette gaffe et sa rancune envers Patrick Sébastien, le chroniqueur de "On n’est pas couché" enchaîne les piques. Ce lundi 9 janvier, il a méchamment taclé Anne Sophie Lapix : "Il y a beaucoup de choses qui sont fausses dans votre émission. Par exemple, les cadeaux. Il y a des gens qui viennent avec des vrais cadeaux et puis, parfois, on vous donne un cadeau à toute vitesse. La dernière fois que je suis venu, je ne savais même pas ce qu'il y avait dedans!". Il ajoute que dans son émission (ONPC), contrairement à "C à vous" : "Il y a plus à craindre car on est plus sincère".