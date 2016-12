Tom Hardy revient se venger dans la bande-annonce de sa série "Taboo"

C'est le sujet de Taboo, nouvelle série americano-britannique créée par Tom HArdy - qui incarne James Keziah Delaney - son père, et Steven Knight (à qui l'on doit Peaky Blinders). Alléchant, non ? Attendez de voir les images de la bande-annonce dévoilée par la BBC. Avec une photographie aussi léchée que Peaky Blinders, cette nouvelle série s'annonce aussi brutale qu'excitante.





Taboo débarque le 7 janvier prochain sur la BBC, et quelques jours plus tard, le 10, aux Etats-Unis sur FX. Aux côtés de Tom HArdy, on retrouve au casting : Oona Chaplin (Game of Thrones), Jonathan Pryce (Game of Thrones), Michael Kelly (House of Cards) ou encore Roger Ashton-Griffiths (toujours Game of Thrones).