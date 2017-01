"Top Chef" : la saison 8 débarque le 25 janvier et change les habitudes des téléspectateurs

Vos casseroles sont prêtes ? Votre four préchauffe à 210 degrés ? Les carottes sont râpées ? Il est temps de réaliser des Croque-monsieurs revisités et des cromesquis. La saison 8 de "Top Chef" arrive le 25 janvier prochain, avec de nouveaux candidats, de nouvelles épreuves, un nouveau concept et... un nouveau jour de diffusion. Les téléspectateurs vont maintenant saliver tous les mercredis soirs à partir de 21h et non plus les lundis.