"Touche pas à mon poste" : après les différentes polémiques, C8 risque une amende de 320 millions

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne lâchera pas "Touche pas à mon poste" et Cyril Hanouna. Après de nombreux signalement de la part d'internautes et de téléspectateurs depuis la rentrée de septembre, l'émission phare de C8 est dans l'oeil du cyclone. L'animateur et ses chroniqueurs ont enchaîné les polémiques, de l'humiliation à l'agression sexuelle, en passant par les propos sexistes et homophobes. Selon les informations de nos confrères du Figaro, une nouvelle procédure de sanction vient d'être lancée contre la chaîne.





Le motif : "l'émission véhicule des préjugés sexistes et présentait une image dégradante de la femme", indique le site. Lors des "35h de Baba" le 13 octobre dernier, Jean-Michel Maire avait embrassé, en direct, la poitrine d'une jeune femme sans son consentement, amenant de nombreuses personnes à vivement réagir. Une agression sexuelle suivie d'un premier avertissement du CSA. De quoi calmer les ardeurs de l'équipe de "Touche pas à mon poste" ? Non. Récemment, Cyril Hanouna demandait à Capucine Anav de fermer les yeux et deviner une partie de son corps au toucher : évidemment, il a emmené sa main vers son sexe.