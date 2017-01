TPMP fait du ski - Découvrez les meilleurs moments de la soirée

Petit moment de tension lors d'une épreuve en binôme, où s'affrontaient cinq équipes : Mokhtar et Benjamin, Jean-Luc et Enora, Jean Michel et Caroline, Capucine et Valérie Bénaïm et Gilles et Isabelle. L'équipe Mokhtar et Benjamin a eu un comportement très grossier envers Valérie Bénaïm à qui ils ont refusé l'accès de la voiture où ils se trouvaient. "Quand on joue on ne blague pas, a attaqué Castaldi. De toute façon il n’y a pas de place pour Benaïm. Dégage, c’est notre voiture, va-t-en".