Gilles Verdez allume Arthur dans TPMP

"Touche pas à mon poste", l'émission où polémiques et coups de gueule s'enchaînent soir après soir. Quand ce n'est pas Cyril Hanouna qui s'en prend à Matthieu Delormeau, Jean-Michel Maire qui balance une remarque salace à une femme, c'est Gilles Verdez qui s'énerve sur tout et n'importe quoi. Le chroniqueur est actuellement en "guéguerre" contre Arthur, et s'en est pris à l'animateur de TF1 ce lundi 16 janvier.





"En ce moment, Arthur panique parce qu’il voit que la retraite s’ap­proche et il n’avait pas prévu d’être mis au placard si rapi­de­ment. Je voudrais simple­ment répondre à sa perfi­die par une petite pique. Il est bien loin le temps où Arthur disait à propos de vous : 'C’est la grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf'. Et bien aujourd’­hui, le bœuf est complé­te­ment cramé !" a-t-il déclaré très énervé.