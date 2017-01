TPMP : pourquoi Cyril Hanouna ne présentera pas l’émission ce mardi 24 janvier

Pour le moment, le contenu de celle-ci est assez mystérieux. S’agit-il du programme qui pourrait être diffusé à la place de "Touche pas à mon poste" pendant les vacances ? D’un numéro spécial de l’émission comme "TPMP au ski" ? Rien n’est moins sûr. En tout cas, Cyril Hanouna a annoncé lui-même qu’il allait laisser ses chroniqueurs sans lui, sur Twitter. Et pour compenser son absence, il promet un prime pas comme les autres. "Comme je ne suis pas là mardi, je vous mets la folie demain ! Et mercredi, du lourd on va finir plus tard ! Sinon, je vous souhaite une semaine de ouf", a-t-il écrit sur le réseau social avant d'adresser un message à son équipe.