"True Detective" : une saison 3 sur les rails ? Nic Pizzolatto, on t'a trouvé les meilleurs duos

Le premier est l'une des sensations de ces 12 derniers mois. Avocat procureur dans American Crime Story: The People v. OJ Simpson, père de famille, mari et fils émouvant dans This is Us, Sterling K. Brown est l'une des valeurs sûres du petit écran américain depuis de nombreuses années et pourrait aisément porter une telle franchise sur ses épaules.





À ses côtés, nous voyons la géniale Evan Rachel Wood, qui nous a impressionnés dans la première saison de Westworld - elle reprendra son rôle de Dolores en 2018. On l'a vu, elle utilise une arme mieux que personne et son regard glaçant en effraye plus d'un.