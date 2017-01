"Twin Peaks", "American Gods", "Prison Break"... Les 10 séries qu'on attend le plus en 2017

Tom Hardy s'est associé à son père et Steven Knight pour créer Taboo, qui se déroule en 1813 et suit James Keziah Delaney, un aventurier parti en Afrique dans le but d'explorer un nouveau continent. Il revient sur ses terres natales quelques années plus tard, complètement changé par cette expérience. Il va chercher à venger la mort de son père, et devenir un homme violent et sanglant. Il va se retrouver coincé entre deux nations en guerre : la Grande-Bretagne et les États-Unis. Date de diffusion : 7 janvier.