"Twin Peaks saison 3" : David Lynch et son casting se révèlent dans des photos inédites

On avait longtemps cru à une Arlésienne. En dépit des nombreuses manifestations de fans réclamant une suite, la chaîne ABC avait malgré tout décidé d’arrêter la série après seulement deux saisons, et ce, officiellement, en raison d’audiences en baisse (officieusement parce que David et Mark étaient trop libres et ne respectaient pas le cahier des charges).





David Lynch avait alors tout condensé dans un film mal accueilli, sifflé en son temps lors de sa présentation au Festival de Cannes en 1992: Twin Peaks : Fire Walk With Me qui revenait à la manière d’un long flashback sur les sept derniers jours de Laura Palmer, suivant comme bon nombre de David Lynch (Lost Highway, Mulholland Drive…) l’idée qu’il faut raconter le passé pour comprendre le présent.





Autres points rassurants pour ce Twin Peaks 3: Angelo Badalamenti signe à nouveau la bande originale, David Frost s’occupe des scénarios et de la production. Eddie Vedder de Pearl Jam et Trent Reznor de Nine Inch Nails ont préparé quelques morceaux inédits.





Cette saison débute le 21 mai sur Showtime et comporte 18 épisodes au total.