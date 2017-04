Sur Twitter, l'animateur Samuel Etienne vient en aide à l'un de ses abonnés qui voulait se suicider

A-t-il réussi à rentrer en contact avec lui ? Rien n'est moins sûr. Et pendant ce temps là, les minutes s'égrènent. Il faut faire vite. L'animateur décide donc de lancer un appel à sa communauté forte de plus de 22.000 abonnés. "Hello les amis. Quelqu’un de la TL connaît Julien personnellement ? Peut-il intervenir ? Appeler ses proches ?", écrit-il.