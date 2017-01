Un Festival International des séries pour Cannes en 2018 avec Canal + comme partenaire

Le groupe Canal + vient d'annoncer qu'il devient partenaire de ce Festival International prévu pour 2018 : "Le groupe Canal+ se réjouit de ce partenariat et de sa collaboration avec la ville de Cannes, qu’il accompagne déjà depuis plus de 30 ans dans le domaine du cinéma autour du Festival de Cannes. Le groupe conforte sa position comme acteur majeur de la création audiovisuelle française et européenne." peut-on lire dans un communiqué.





De son côté, David Lisnard a réagi à la nouvelle sur son compte Twitter : "1ère édition en 2018 ! Et ravi que Canal + soit partenaire. Vive la création, le Festival International des Séries, #Cannes". Le communiqué du groupe, précise également que le maire "annoncera les nouvelles avancées du projet dans les prochaines semaines".