Un participant de "Cauchemar en cuisine" retrouvé mort à Nancy, la thèse du suicide privilégiée

Le corps de Jean-Michel Rétif, ancien participant de l'émission "Cauchemar en Cuisine", a été retrouvé mardi 3 janvier dans son restaurant. Il avait participé à l’émission animée par Philippe Etchebest, diffusée sur M6, en février dernier, l'émission étant diffusée en septembre de la même année. L'établissement du restaurateur rencontrait alors de nombreuses difficultés. LORACTU.fr, qui révèle l'information, annonce qu'une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du décès.





La thèse du suicide est privilégiée et les enquêteurs ont retrouvé une lettre près du quinquagénaire. Cependant, aucun lien n’a été révélé entre le travail de Jean-Michel Rétif et son possible suicide. Lors de l’émission "Cauchemar en Cuisine", Jean-Michel Rétif avait confié son désespoir et avait reçu le soutien et les conseils de Philippe Etchebest, afin de sauver son établissement.





Après l'émission rappelle Le Parisien, le restaurateur avait parlé de la venue de la star des fourneaux comme d'une "claque" qui l'avait poussé à "se remettre en question" et avait agi comme "un second souffle".