Benoît Hamon tacle Karine Le Marchand et défend sa femme dans "Quotidien"

Contacté par LCI, Franck Chaumont, conseiller médias de l’ancien ministre, avait donné une version un brin différente : "Nous avons discuté avec Karine Le Marchand pendant une heure. Lorsqu'elle lui a demandé de pouvoir rencontrer ses proches, il lui a expliqué qu'il n'avait pas coutume de mettre en avant sa famille dans les médias. Un membre de son équipe nous a alors expliqué qu'on ne dit pas non à l'animatrice préférée des Français. L'exploitation qui est faite aujourd'hui de sa vie privée prouve qu'il a bien fait de ne pas participer à son émission."





Sur le plateau de "La Médiasphère de LCI", quelques jours plus tard, l’animatrice avait répliqué : "Il ne veut pas montrer sa femme. Ses raisons intrinsèques je ne les connaitrais jamais. Je ne savais pas qu’elle était responsable de la communication de LVMH et je comprends ses réticences mais dans ce cas-là tu te tais", avait-elle estimé, reprochant à Benoît Hamon d’avoir remis en cause le bien-fondé de l’émission.