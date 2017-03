Une association lance une pétition contre un reportage de "Zone Interdite" sur le tatouage

On l’appelle le 10e art : le tatouage s’est démocratisé ces dernières années. Rien qu’en France, un jeune sur deux est tatoué, et le phénomène attire aussi bien les hommes que les femmes. Visuellement impressionnant, avec ses codes, ses figures et ses zones d’ombre : il n’en fallait pas plus pour que les caméras de "Zone interdite" se penchent sur le monde actuel du tatouage.





L’association Tatouage & Partage a vu l'émission, et ne s’y est pas du tout reconnue. Elle regrette que le reportage ait enfoncé des clichés dépassés, en faisant croire que beaucoup de tatoueurs sont des bouchers pas plus doués pour le dessin que pour l’hygiène. Elle déplore que les intervenants soient des caricatures, des lolitas décérébrées ou des criminels, ou encore que ce soit Nabilla qui ait été choisie pour montrer comment on efface un tatouage.