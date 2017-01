Une auteure du "Saturday Night Live" suspendue après un tweet moqueur sur Barron Trump

Une pétition réclamant le licenciement de Katie Rich a été lancée et ce mardi matin elle comptait plus de 108 000 signatures. Le texte met en avant les conséquences psychologiques de telle remarque sur un enfant, qui n’a pas demandé à se retrouver sous le feu des projecteurs, et sur son estime de soi. Il rappelle également que l’attachée de presse d’un élu républicain avait été obligée de démissionner en 2014 après avoir critiqué sur Facebook l’attitude de Malia et Sasha, les deux filles de Barack Obama, pendant Thanksgiving.





Face à ce tollé, NBC n’a pas pu faire la sourde oreille et samedi soir le nom de Katie Rich avait d’ores et déjà disparu du générique du "Saturday Night Live". Une source interne à la chaîne a confié aux médias américains que l’auteure n’était pour le moment pas licenciée mais était suspendue pour une durée indéterminée.