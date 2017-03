Valérie Damidot débarque en quotidienne sur TF1 le 20 mars avec "Les Français ont du génie"

"Aller à la rencontre de femmes et d’hommes qui ont soif de créer est fascinant. C’est à la fois intéressant, très drôle et parfois un peu fou ! Les inventeurs sont incroyables ! Curieuse de nature, j’avais envie d’en savoir plus sur ces personnes qui passent leurs journées à faire travailler leur imagination pour concevoir de nouveaux concepts", a confié pour sa part Valérie Damidot.