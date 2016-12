Valérie Damidot prend la défense de Cyril Hanouna et TPMP

Valérie Damidot vole à la rescousse de Cyril Hanouna ! Alors que le présentateur de "Touche pas à mon poste" doit faire face à cinq mises en demeure du CSA à cause des plusieurs séquences polémiques diffusées sur C8, l'animatrice de M6 a tenu à livrer ses impressions sur l'émission. Cyril Hanouna et son équipe auraient-il une mauvaise influence sur les téléspectateurs ? Si c'est le cas, il n'est pas le seul coupable selon elle. "Il y a beau­coup d’émis­sions de télé­réa­lité de rencontre qui sont hyper humi­liantes pour les filles, a déclaré Valérie Damidot qui était interrogée à propos de la maltraitance à l'école et du rôle de la télévision dans ce phénomène.





Alors on se foca­lise sur Cyril Hanouna car il fait beaucoup d'audience, mais il n’y a pas que lui. C’est une suite d’en­chai­ne­ment d’émis­sions qui montrent les femmes comme elles ne devraient pas être et les hommes comme il ne devraient pas être."