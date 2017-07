Vanessa Burggraf quitte ONPC : "J'ai passé des dimanches un peu difficiles"

Puis cet échange siglé "fake news" avec l'ex-ministre de l'Education nationale, Najat Vallaud-Belkacem, sur une "réforme de l'orthographe" qui n'a en fait jamais existé. Sur ce point, Vanessa Burggraf se veut précise : "il faut remettre les choses dans leur contexte. J'ai fait une erreur en 40 émissions. Ça arrive à beaucoup de journalistes de faire des erreurs. On ne m'a pas fait de cadeau, ce sont les règles du jeu, je les accepte. Quitter Ruquier est mon seul et unique regret", assure celle qui dit avoir vécu des "moments difficiles, douloureux même". "J'ai passé des dimanche un peu difficiles", reconnaît-elle, ravie de retrouver l'ombre. Et sans doute de suivre désormais ONPC devant son écran de télévision.