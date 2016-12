"Clem" : victime d’un burn-out, Lucie Lucas menace de quitter la série

Lucie Lucas, 30 ans, ne quitte plus le petit écran depuis le lancement, en 2010, de la série Clem sur TF1. Elle y incarne Clémentine Boissier, une adolescente dont la vie va être bouleversée par une grossesse inattendue. Six ans et six saisons plus tard, la jeune femme a grandi devant les téléspectateurs, maman de deux petites filles, Lilou et Moira. Alors que la chaine s’apprête à lancer la saison 7, le 2 janvier prochain, la jeune femme fait des confidences surprenantes à nos confrères de Télé-Loisirs.





"Je ne sais pas si j’irai au-delà de la prochaine saison", avoue-t-elle. "Cela serait horriblement difficile de dire au revoir à Clem, mais je vais vraiment avoir besoin de temps pour moi. Je ne veux pas parler de façon définitive, mais la saison 8 sera peut-être ma dernière." Si elle envisage de quitter le personnage qui l’a rendu célèbre, les raisons sont multiples. "J’ai besoin de plus de temps dans ma vie personnelle, pour voir les gens que j’aime. Mais aussi dans ma vie artistique, pour voyager, rencontrer les artistes que j’apprécie, créer, écrire, réaliser, dessiner ou peindre. Et puis je veux me reposer. Mon corps est vraiment fatigué, je désire me régénérer."