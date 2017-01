VIDEO - 3 bonnes raisons de regarder "Deadpool", ce vendredi soir sur Canal +

Si "Deadpool" séduit, c’est parce qu’il est bourré d’humour noir, très noir. Un brin sadique même. Le film édulcore à peine la bande dessinée d’origine, multipliant les bons mots et les références à la pop culture. Si bien que les scènes d’action et les effets spéciaux sont presque secondaires dans le plaisir qu’on prend devant ce savoureux jeu de massacre.

3 Parce qu’il faut se préparer pour la suite

Avec plus de 780 millions de dollars de recettes – il en a coûté à peine 60 – "Deadpool" est l’un des 5 plus gros succès de l’année écoulée. Le plus rentable, à tel point qu’à peine sorti, la Fox lançait la mise en chantier d’un deuxième volet. Le tournage devrait débuter au printemps prochain, avec toujours Ryan Reynolds dans le rôle principal mais un nouveau réalisateur, David Leitch, espérant qu’il préserve le second degré réjouissant du premier volet…