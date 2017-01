VIDEO - 3 bonnes raisons de regarder "Devenir il ou elle", bouleversant docu sur les ados transgenres, ce soir sur France 5

Ils s’appellent Léna, Lucas, Elena, Bas et Connor. Certains sortent à peine de l’enfance mais tous ont la conviction depuis leur plus jeune âge de ne pas être nés avec le bon sexe. France 5 diffuse ce soir "Devenir il ou elle", bouleversant documentaire consacré à ces adolescents transgenres qui témoignent pour la première fois à la télévision…

Si aux Pays-Bas, le mal-être de ces adolescents est pris en charge très tôt, par des associations, mais aussi en milieu scolaire, la France commence à mettre en place des structures spécialisées pour les accueillir et surtout les entendre. Car entre rejet familial et errance médicale, c’est de parler qu’ils ont besoin. Pour se comprendre. Pour dédramatiser aussi.

3 Parce qu’il porte un message d’espoir

Diffusé dans la case "Le Monde en Face", le documentaire réalisé par Lorène Debaisieux privilégie l’explication et la pédagogie et ne tombe jamais dans le sensationnalisme. Il dresse un état des lieux réaliste, après des années de tabou. Et propose le portrait d’une génération prête s’assumer, grâce notamment à l’appui des réseaux sociaux.