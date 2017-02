VIDEO - 3 bonnes raisons de regarder "Héroïnes", avec Romane Bohringer, ce soir sur Arte

Arte diffuse ce soir "Héroïnes", une série en trois épisodes écrite et mise en scène par Audrey Estrougo, jeune réalisatrice française à laquelle on doit au cinéma "La Taularde", avec Sophie Marceau. Direction Saint-Charles, une petite commune frappée par la fermeture de de l’usine locale de lingerie. Pour lutter contre la déprime, les ouvrières organisent des combats de catch féminin tandis qu’en ville, les représentants d’un parti nationaliste collent des affiches pour leur programme anti-immigrés.

2 Parce qu’elle mélange habilement les genres

Avec ses ouvrière qui effectuent un strip-tease du tonnerre dès la scène d’ouverture, "Héroïnes" revendique ouvertement l’héritage de "The Full Monty" et des fictions sociales britanniques des années 1990. Certes on y parle de la crise, du chômage et de la montée des extrêmes. Mais Audrey Estourgo offre également de superbes portraits de femmes au bord de la crise de nerfs avec une exubérance pas si éloignée du cinéma de Pedro Almodovar.