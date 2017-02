VIDEO - 3 bonnes raisons de regarder "Le Maestro, pour que vive la musique des camps" ce soir sur France 2

Ce n’est pas le premier documentaire sur la période. Mais c’est sans doute l’un des plus originaux. Diffusé ce soir sur France 2, Le Maestro, pour que vive la musique des camps, vient nous rappeler combien d’artistes, et de musiciens en particulier, ont été déportés durant la Seconde Guerre mondiale. Jusqu’au bout, certains ont composé. Et leurs partitions n’ont pas toutes disparu…

Le Maestro, c’est Francesco Lotoro, un pianiste originaire de Barletta, une petite ville au Sud de l’Italie. Converti au judaïsme à l’âge adulte, il va se passionner pour ces œuvres souvent inachevées. En 30 ans, il a réuni pas moins de 10 000 partitions en parcourant l’Europe. Des symphonies, de l’opéra, des chœurs religieux et des chansons qu’il a depuis enregistré et joué sur scène à travers le monde.

3 Parce que c’est un admirable travail de mémoire

Le documentaire réalisé par Alexandre Valenti raconte notamment l’histoire du camp de Terezin, où furent déportés quelques uns des plus grands compositeurs tchèques de l’époque, avant de mourir dans les chambres à gaz. En jouant leur musique, 70 ans plus tard, Francesco Lotoro sublime leur souffrance de la plus belle des manières. Et l’immortalise pour les générations futures.