VIDEO - 3 bonnes raisons de regarder "Les Aventuriers de l’arche perdue" ce soir sur M6

Dans la peau de l’archéologue au chapeau, on retrouve bien évidemment Harrison Ford, que le grand public avait découvert en Han Solo dans Star Wars, autre saga produite par George Lucas. Si l’acteur américain est devenu indissociable du personnage, il n’était pas le premier choix des équipes qui souhaitaient engager Tom Selleck, la vedette de la série Magnum. Contactés, Nick Nolte et Jeff Bridges refusèrent, avant que Spielberg, séduit par sa performance dans "L’Empire contre-attaque", jette son dévolu sur Ford.

3 Parce qu’il faut se préparer à la suite

Ce petit chef d’œuvre d’humour et d’action va avoir trois suites, en 1984, 1989 et 2004. Alors que le réalisateur et l’acteur semblait avoir mis à la retraite le personnage, Indiana Jones va revenir pour une cinquième aventure, dont la date de sortie est d’ores et déjà prévue aux Etats-Unis pour le 19 juillet 2019. Harrison Ford aura 76 ans. A défaut de courses folle, on ne doute pas qu’il saura toujours aussi bien manier le fouet !