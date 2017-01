VIDEO - 3 bonnes raisons de regarder "Pornocratie", le docu choc d’Ovidie ce soir sur Canal +

Le cinéma X n’a plus de secret pour elle. Ancienne actrice au début des années 2000, aujourd’hui journaliste, réalisatrice et écrivain, Ovidie dévoile ses coulisses à l’ère d’Internet dans "Pornocratie, les nouvelles multinationales du sexe", un surprenant documentaire, diffusé ce soir sur Canal +. Ou comment la multiplication des tubes, ces sites de streaming accessibles à tous, a littéralement détruit l’économie d’une industrie sulfureuse.

2 Parce que son état des lieux est sans concession

A l’ère de Youporn, Pornhub et autre Redtube, 95% de la consommation d’images pornographiques est désormais entièrement gratuite. Le résultat ? Une surenchère de productions extrêmes, tournées dans des conditions sanitaires douteuses. Sans parler des cachets, dérisoires, acteurs et actrices n’osant plus imposer leurs conditions à des réalisateurs sans scrupule.