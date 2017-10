3 bonnes raisons de se passionner pour "The Meyerowitz Stories" sur Netflix

On le surnomme le Woody Allen des années 2000, et plutôt pour les bonnes raisons. Comme son illustre aîné, Noah Baumbach est originaire de Brooklyn. Comme l’auteur de Manhattan, il adore mettre en scène des histoires de familles dysfonctionnelles made in New York. Comme lui, ce grand copain de Wes Anderson a l’art de la punchline qui fait mouche, mariant le drame, l’humour et l’absurde avec virtuosité. The Meyerowitz Stories ne déroge pas à la règle, le cinéaste concoctant avec ses merveilleux comédiens une galerie de personnages dans lesquels on se retrouvera tous, de près ou de loin. Si, si, vous verrez...