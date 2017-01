VIDEO - 3 choses à savoir sur "Chicago Med", la nouvelle série de TF1

1 "Chicago Med" est créée par le papa de "New York, unité spéciale"

Dick Wolf est l'une des valeurs sûres de TF1. Ses séries "New York, police judiciaire" et "New York, unité spéciale" notamment rencontrent un grand succès sur la chaîne lors de chaque diffusion. Et après "Chicago Police Department", le créateur et producteur s'intéresse au milieu hospitalier avec "Chicago Med, qui débarque ce soir. La série suit le quotidien de médecins d'un grand hôpital de Chicago, et traite de sujets comme l'éthique médicale.