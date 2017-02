VIDEO - Le coup de gueule d'Olivier Minne : "Le media bashing, c’est le début de la dictature"

C’est un Olivier Minne plus grave qu’à l’accoutumée que les auditeurs de RTL vont pouvoir écouter, ce dimanche dans On refait la télé sur RTL. L’animateur de Fort Boyard s’inquiète en effet de la détestation grandissante des journalistes dans l’opinion. Et de la responsabilité des politiques dans ce domaine. "On oublie souvent que c’est comme ça que commencent les dictatures", rappelle-t-il à propos du "media bashing".