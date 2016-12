"Alien : Covenant" : la suite de "Prometheus" se dévoile dans une bande-annonce sanglante

Comme dans chaque film de la saga, un équipage va tenter de survivre à une attaque de xénomorphe, cette créature effrayante et meurtrière combattue par Sigourney Weaver dans les quatre premiers long-métrages. Cette fois-ci, on se retrouve à bord du Covenant, avec lequel les personnages vont explorer une planète inconnue et, évidemment, dangereuse. David/Walter (Michael Fassbender, Elizabeth Shaw [Noomi Rapace] et Peter Weyland [Guy Pearce], survivants du Prometheus, seront de la partie. Les fous.





A leurs côtés, on retrouvera Katherine Waterston (qu'on a pu récemment voir dans Les Animaux Fantastiques), James Franco, Danny McBride ou encore Demian Bichir. Alien : Covenant débarque en salle le 10 mai 2017.