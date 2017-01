VIDEO - Anthony Kavanagh balance : France 2 lui a demandé de se défriser les cheveux

Anthony Kavanagh ne garde pas un formidable souvenir de son passage sur France Télévisions. Souvenez-vous. En 2006, l’humoriste anime le "Dancing Show" sur France 2, un concours qui, à défaut de faire de l’audience, révélera Fauve Hautot et Maxime Dereymez, futurs piliers de "Danse avec les stars" sur TF1. Invité de Eric Dussart et Jade, dans l’émission On refait la télé sur RTL, le Québécois était interrogé sur ses envies de télé. Un programme à la télé Saturday Night Live, comme Gad Elmaleh, ce jeudi ? "Je kifferai de faire ça, c’est totalement ma came. Je dis oui tout de suite."