Après la fin d’"Actuality", Mathieu Madénian et Thomas VDB sont (déjà) de retour sur France 2

D’où la volonté de la direction de la chaîne de conserver les deux humoristes dans sa grille. Et à un horaire encore plus exposé puisque dès ce soir, le public les retrouvera à 20h37, entre la fin du JT et la pastille musicale Alcaline, une tranche suivie en moyenne par plus de 5 millions de téléspectateurs.





"Nous passons de la Ligue 1 à la Ligue des champions", confiait la semaine dernière Mathieu Madénian à nos confrères du "Buzz TV" du Figaro. "Nous serons davantage ancrés dans l’actualité mais nous n’allons rien changer!"





Corrosives, voire franchement irrévérencieuses, les pastilles du duo seront désormais en concurrence directe avec "C’est Canteloup" sur TF1 et "Scènes de ménages" du M6. La direction de France 2 y croit puisqu’elle leur a commandé 80 numéros jusqu’à l’été. Et à l’approche de l’élection présidentielle, l’inspiration ne devrait pas leur manquer…