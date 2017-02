VIDEO - Après ses greffes, Pierre Ménès ne pèse plus que 88 kilos : son témoignage émouvant

Sans ses coups de gueule légendaires, le Canal Football Club n’a pas la même saveur. Absent depuis plusieurs mois de l’antenne pour raisons médicales, Pierre Ménès est réapparu, très aminci, ce samedi dans l’émission "19h30 Sport" sur Canal +. Une intervention aussi émouvante qu'impressionnante.





Greffé en décembre dernier d’un foie et d’un rein, le journaliste sportif ne pèse en effet plus que 88 kilos. C’est son confrère et ami Hervé Mathoux qui a recueilli son témoignage : "On m'avait prévenu que ce serait très dur au début et puis qu'après, il y avait une montée fulgurante. Je pense que je suis au début de cette montée, là j'ai encore un peu du mal à marcher."