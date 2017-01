VIDÉO - Mais pourquoi Benjamin Castaldi a-t-il montré ses fesses dans TPMP ?

"Je vais faire un vrai gros buzz (…) Je vais montrer mon cul". Voilà comment Benjamin Castaldi, chroniqueur sur "Touche Pas à Mon Poste", a choisi de répondre aux médias, suite au déluge d’articles fait à son sujet. L’ancien présentateur de TF1 était très agacé par le traitement de la presse concernant une petite blague qu’il avait fait la vieille. Cyril Hanouna lui avait adressé une petite pique et il avait feint de quitter les plateaux, l’air vexé. Bien entendu, quelques minutes plus tard, Benjamin Castaldi était revenu en plateau, sourire aux lèvres. Il était donc clair que cette scène était préparée et pas spontanée.