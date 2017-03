VIDÉO - Bernard de la Villardière fume un joint dans "Dossier Tabou" sur M6 : le CSA ouvre une enquête

Contactée par LCI, la haute autorité de l'audiovisuel indique ce mardi que les Sages vont ouvrir une enquête et instruire le dossier après avoir reçu 11 signalements de la part de téléspectateurs depuis la diffusion de la séquence en question. Il n'est pas sûr, toutefois, que la chaîne soit sanctionnée, même si une délibération du CSA datant 17 juin 2008 encadre de façon stricte l’exposition des produits du tabac, des boissons alcooliques et des drogues illicites à l’antenne. Que dit-elle ?





"Afin d'assurer la préservation de l'ordre et de la santé publics, il est interdit de faire apparaître à l'antenne toute drogue illicite ou toute personne en consommant à l'exception des programmes d'information, des documentaires et de la fiction, ainsi que de relater de manière positive ou équivoque la consommation de drogue", précise ce texte, disponible en ligne.





Mais il ajoute ensuite : "S'agissant des émissions d'information et des documentaires, des drogues illicites ou des personnes les consommant peuvent y apparaître dès lors que cela entre dans l'objet de l'émission ou du documentaire et que ces programmes ne sont en rien incitatifs, c'est-à-dire que la consommation et la personne consommant de la drogue ne sont en aucun cas valorisées." Bref, même si la séquence prête plutôt à rire, Bernard de la Villardière et les équipes de "Dossier Tabou" sont, a priori, dans les clous de la règlementation.