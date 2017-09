VIDÉO - "Black Mirror" : pourquoi cette série dérangeante nous rend accro

Avant la fin de l’année, les aficionados de Black Mirror pourront savourer la quatrième saison, contenant six épisodes réalisés entre autres par les réalisateurs John Hilcoat, Colm McCarthy et, last but not least, Jodie Foster.





En bons masos accros que nous sommes, on a évidemment hâte de découvrir leurs cauchemars préfigurant notre futur à l'imparfait.