VIDÉO - "Cash Investigation" : Cyril Hanouna trouve le reportage sur Lidl "un peu abusé"

Dans un communiqué diffusé mercredi, la direction de Lidl a jugé "inacceptables" les propos de son manager. "Nous avons été très sensibles aux témoignages et aux situations décrites dans le reportage", écrit-elle, "et sommes conscients que dans une entreprise de notre taille, certains salariés peuvent rencontrer des difficultés dans leur travail et que nous devons encore progresser dans l’écoute et la prise en compte de leurs attentes."