VIDEO – Clara Morgane et Gilles Verdez se clashent à propos d’Enora Malagré chez "Salut les Terriens”

Thierry Ardisson a d’abord rapporté l’avis d’Enora Malagré, qui trouve ce calendrier "cul-cul". En moins d’une minute, Clara Morgane a descendu en flèche la chroniqueuse de Cyril Hanouna : "Enora Malagré est un cas pour moi. J’ai jamais vu quelqu’un autant changer d’attitude. Elle dit du mal de quelqu’un, ensuite elle lui saute dans les bras, ensuite elle dit qu’elle le connait pas…Elle est bipolaire, quoi ! […] C’est quelqu’un qui n’est pas sûr de soi, qui est profondément jalouse de toutes les femmes."





"Enora est la quintessence de la féminité ! Elle est magnifique, elle n’a à être jalouse de personne et elle ne l’est pas !" coupe Gilles Verdez, devant un Edwy Penel de toute évidence consterné par l'échange. Sa voisine ne lui laisse pas le temps de finir : "Si, elle est jalouse des femmes parce qu’elle se dispute avec elles, toi tu es fan de Nabilla donc on a compris à peu près le niveau…", avant d’essayer de désamorcer la dispute avec humour. Vexé, Gilles Verdez a alors envoyé une petite pique à Clara Morgane au sujet de son calendrier au "scénario de merde", avant que Thierry Ardisson ne calme l’affaire. On est passé très près d’un clash long et bruyant…