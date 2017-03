VIDÉO - Clash entre Philippot et Lapix : "Vous êtes d'une arrogance permanente, vous êtes d'un mépris terrible"

Les médias et le Front National, c'est une longue histoire de (dés)amour. Invité de "C à vous" sur France 5, Florian Philippot n'a pas hésité à remettre en question les compétences d'Anne-Sophie Lapix. Alors que la journaliste et le vice-président du Front national débattaient sur le budget accordé actuellement à la défense, il a lancé à son interlocutrice : "Vous demanderez des fiches mieux faites la prochaine fois".





Une remarque immédiatement critiquée par la présentatrice de l'émission en affirmant qu'elle rédigeait elle-même ses fiches, soulignant qu'il s'agissait d'un commentaire "un peu sexiste, un peu limite". La qualifiant alors de "Superwoman", le dirigeant frontiste lui a précisé que "personne n'avait parlé de femme ou d'homme dans cette question".