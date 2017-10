VIDÉO - Clash entre Sandrine Rousseau et Christine Angot dans ONPC : une bise et on oublie tout ?

Pas rancunière, donc, Sandrine Rousseau a révélé à Yann Barthès que Christine Angot était venue dans sa loge à l’issue du tournage... "pour parler". "On s'est même embrassé, on s'est fait une bise, a-t-elle affirmé. On s'est dit qu'il fallait qu'on trouve un moyen d'en parler et un moyen suffisamment apaisé pour que tout le monde puisse entendre."





Silencieuse depuis la diffusion de la séquence, Christine Angot aura peut-être l’occasion de s’expliquer dans le prochain numéro de l’émission, enregistré ce jeudi soir et diffusé samedi. Rappelons qu’en début de semaine, le CSA a décidé de se pencher sur l’affaire après avoir été saisi par plus de 1.000 téléspectateurs. Parmi eux, la secrétaire d’Etat chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa...