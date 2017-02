VIDEO - Quand Emmanuel Macron vantait "la capacité à bien nommer les choses"

Des propos qui font sourire… et interrogent, alors que l’ancien ministre de l’Economie et des finances fait polémique depuis l’interview accordée à la télé algérienne Chourouk TV. "La colonisation fait partie de l’histoire française. C’est un crime, c’est un crime contre l’humanité, c’est une vraie barbarie et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face en présentant aussi nos excuses à l’égard de celles et ceux envers lesquels nous avons commis ces gestes", estime le fondateur du mouvement En Marche !