VIDEO - Confondues avec l'équipe de "Quotidien", deux journalistes du "Petit Journal" malmenées lors d'un meeting de Marine Le Pen

Les journalistes de Quotidien ne sont pas les bienvenues au meeting de Marine Le Pen et c'est l'équipe du Petit Journal qui en a fait les frais. Vendredi dernier, la présidente du Front national donnait un meeting de campagne à Clairvaux-les-Lacs dans le Jura. Si Canal + était accréditée pour l'événement, ce n'était apparemment pas le cas de TMC. Lorsque la journaliste du Petit Journal, Lucie Rémy, et sa cameraman Bérénice ont tenté de pénétrer à l'intérieur, elle se sont vues refuser l'accès à travers un échange musclé avec les membres du service d'ordre de la candidate à la présidentielle, dont les images ont été diffusées dans l'émission lundi soir.





"On est accréditées en fait", commence par expliquer Lucie Rémy. Mais l'homme ne veut rien savoir et lui intime : "Casse toi !". "Non, vous ne la tenez pas par le cou s'il vous plaît, s'exclame la journaliste, alors que l'homme en vient aux mains et attrape sa JRI. Mais attendez, ça va pas non ?!"