Danse avec les stars 8 - Agustin Galiana : "J'ai envie d'être accepté une deuxième fois par le public"

LCI : Danse avec les stars, c’est une aventure humaine mais une aventure où il va falloir vous livrer aussi. Ça ne vous effraie pas ?

Agustin Galiana : Mon rôle d’Adrian dans "Clem" a été très bien accepté, "adopté" par le public français. Ce qui me fait peur, c’est que là je ne suis pas protégé par le rôle, là c’est moi. Je suis inquiet de voir si le public va m’accepter moi, comme je suis vraiment.

LCI : Avec l’accent déjà, ça devrait aller...

Agustin Galiana : Ah oui ! Mais pourquoi vous dites ça tout le temps ? "Tu parles avec l’accent"

Candice Pascal : Mais c’est mignon.

Agustin Galiana : Oui mais ça ne veut pas dire que tu es accepté. Pour vous, c’est gagné avec l’accent. Parfois je me sens tellement ridicule de ne pas bien articuler, de vouloir parler trop vite comme les Parisiens et finalement ne pas réussir à m’exprimer comme je veux. Parfois je me sens un peu ridicule. Mais je travaille ! Ça fait déjà quatre ans que je suis en France. Pour moi c’est déjà énorme de pouvoir m’exprimer comme ça.