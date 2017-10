"Danse avec les stars 8" : qui sont et que font les candidats qui entrent en piste

Alors, qui dansera avec qui cette année ? On savait déjà que Denitsa Ikonomova, gagnante des trois dernières saisons, tenterait de faire la passe de quatre avec le chanteur Sinclair. La polyvalente Arielle Dombasle (chanteuse, meneuse de revue et compagne du philosophe Bernard Henri-Lévy) sera associée à Maxime Dereymez, vainqueur de la saison 2 avec Shy'm. Le comédien Agustin Galiana, vu dans la série Clem, aura pour partenaire Candice Pascal tandis que la nouvelle Mademoiselle météo de TF1 Tatiana Silva retrouvera Christophe Licata, finaliste à plusieurs reprises. Le Québecois Lenni-Kim, ancien The Voice Kids et benjamin de la compétition (16 ans), retrouvera Marie Denigot, finaliste avec Artus la saison passée. L'ancienne Miss France Elodie Gossuin, couronnée en 2001, recevra elle les conseils du Québécois Christian Millette.