VIDÉOS - "Danse avec les stars 8" : Lenni-Kim, Arielle Dombasle... alors, elles ont donné quoi ces 1res prestations ?

Lenni-Kim et Marie Denigot se glissent dans la peau de Ryan Gosling et Emma Stone dans La La Land pour un quick-tep au son de "Another day of sun". "Je dois être de très bonne humeur, j'ai trouvé ça génial !", hurle Chris Marques. Son conseil ? "Faites attention à la finesse d'exécution". "Génial", c'est aussi le mot utilisé par Jean-Marc Généreux. "Le cadre était là tout le long (...), il y a un jeu d'acteur, on est à Broadway", reconnaît Fauve Hautot. Nicolas Archambault "en perd ses mots" et ne peut que dire "bravo".





Sa note : 33 (la meilleure de la soirée, ex-aequo).